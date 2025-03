Caduta sui monti sopra Valmadrera, soccorsa una donna

L’incidente è avvenuto sul sentiero numero 3 poco prima delle 14 di oggi, domenica

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco assieme ai tecnici del Soccorso Alpino

VALMADRERA – Nuovo intervento dei soccorsi in montagna nel pomeriggio di oggi, domenica 9 marzo. Se in mattinata era stato recuperato un escursionista di 69 anni caduto sul sentiero che porta al Medale, nel primo pomeriggio è arrivata una nuova chiamata per un’altra caduta, questa volta in una zona impervia tra Valmadrera e San Tomaso.

Coinvolta una donna di 63 anni che si è infortunata mentre stava percorrendo il sentiero numero 3. Sul posto i Vigili del fuoco intervenuti con 2 mezzi fuoristrada e 2 squadre (la squadra SAF da Lecco e una dal distaccamento di Valmadrera) insieme ai tecnici del Soccorso Alpino.

Una volta raggiunta e messa in sicurezza, la donna è stata portata all’ambulanza tramite barella portantina, prima di essere accompagnata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). L’intervento è durato circa due ore.