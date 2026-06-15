Caduta sulla strada per San Tomaso, soccorsa una ragazza di 24 anni

Intervento dei Vigili del Fuoco a Valmadrera intorno alle 7 di oggi, lunedì

La giovane è stata trasportata all’ospedale con ferite lievi

VALMADRERA – La squadra speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco di Lecco, insieme al personale del distaccamento di Valmadrera, è intervenuta nella mattinata di oggi, lunedì 15 giugno, per una ragazza di 24 anni caduta lungo la strada che porta alla località San Tomaso a Valmadrera.

La chiamata ai soccorsi è avvenuta poco prima delle ore 7. Insieme ai Vigili del Fuoco è intervenuto anche il personale sanitario della Croce S. Nicolò di Lecco. Una volta stabilizzata e medicata, la ragazza è stata trasportata fino all’ambulanza e poi trasportata all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico).