Cesana Brianza. E’ morto Roberto Colombo anima del ristorante Riposo

Il noto ristoratore si è spento all’età di 83 anni

Il sindaco di Valmadrera: “Era un amico generoso e pieno di attenzioni”

CESANA BRIANZA – “Mi ha molto colpito la notizia giunta a mezzogiorno di oggi della scomparsa di Roberto Colombo, 83 anni, che per 60 anni è stato il gestore del ristorante Riposo di Cesana Brianza“.

Roberto Colombo era l’anima del noto ristorante che ha guidato fino alle fine del 2017 dopo 60 anni di gestione. A ricordarlo è il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi: “Il Riposo è stato per me, in continuità con l’impegno politico, il luogo di ritrovo di mille impegni e cene, con Roberto e la moglie Rita in veste di amici più che di gestori”.

Molteplici i personaggi che si sono seduti ai tavoli del Riposo: “Ricordo le tante cene di campagne elettorali, gli incontri con personaggi come il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga nei suoi periodi di cura presso Villa Beretta a Costamasnaga, con il Presidente del Senato Franco Marini. Al Riposo si sono organizzate almeno una quindicina di cene degli imprenditori e della solidarietà, dove Roberto era il primo a versare la sua quota, altrettante dei dirigenti e degli allenatori della Polisportiva Valmadrera“.

“Era un amico generoso con tante persone, associazioni, anche se la vita non sempre era stata benevola con lui. Uomo di fede profonda, ringraziava sempre per quanto avuto e riteneva il continuare a lavorare anche in età avanzata quasi un regalo. Per lui organizzare un evento significava far parte di quell’evento e, forse, solo adesso, comprendiamo quanto sia stato generoso e pieno di attenzioni”.

Roberto Colombo lascia la moglie Rita, che è sempre stata al suo fianco durante tutto il percorso lavorativo, i figli Saul e Fermo. I funerali saranno celebrati domani, venerdì, alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Cesana Brianza.