Cesana Brianza. Incidente in via De Gasperi, sei persone coinvolte

Sul posto sono intervenute tre ambulanze

Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita

CESANA BRIANZA – Incidente con più mezzi coinvolti, oggi pomeriggio, a Cesana Brianza in via De Gasperi, lungo la strada provinciale 639. L’allarme è scattato poco prima delle ore 16, sul posto sono intervenute tre ambulanze per prestare soccorso alle sei persone coinvolte (tra loro anche due bambini di 1 e 4 anni).

Fortunatamente non ci sarebbero feriti in pericolo di vita, ma le persone sono state soccorse in codice giallo (mediamente critico). L’incidente, però, ha avuto anche qualche ripercussioni sulla viabilità, si sono infatti registrati rallentamenti e code in entrambe le direzioni.