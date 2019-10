Civate. 75enne disperso sul Corno Birone, ritrovato morto

In serata le ricerche dei soccorritori per un mancato rientro

Rivenuto il corpo privo di vita del disperso

CIVATE – Erano scattate all’ora di cena le operazioni di ricerca di un uomo, un 75enne residente a Merone (E.B.), che mercoledì non aveva fatto ritorno a casa dopo un’escursione

La stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione del Soccorso Alpino Vigili del Fuoco si erano mobilitati insieme all’elicottero del 118 nella zona del Corno Birone.

Le squadre lo hanno rintracciato nella zona del Corno Birone, lungo il sentiero verso il Monte Rai. Sul posto l’elicottero di Como, abilitato per il volo notturno. Il medico ha constatato la morte. I tecnici hanno provveduto a imbarellarlo.

“Il recupero è stato particolarmente complesso, perché si trovava in una zona impervia. Inoltre il buio rende sempre più lunghe e difficili le operazioni” spiegano dal Soccorso Alpino.

I soccorritori, 15 in totale, lo hanno imbarellato, poi con una serie di salite in contrappeso e calata con barella portantina hanno recuperato la salma. L’uomo, che era uscito da solo, conosceva molto bene il posto; in corso di accertamento la ricostruzione della dinamica dell’accaduto. L’intervento è terminato all’una e mezza.