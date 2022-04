Civate. Allarme per un parapendio in difficoltà sulla cima del Monte Rai

L’incidente, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze

Una ragazza di 31 anni è stata recuperata dall’elisoccorso nel pomeriggio

CIVATE – Soccorsi allertati poco dopo le 17.30 di oggi, sabato 16 aprile, per un parapendio caduto sui monti sopra Civate. Inizialmente si pensava che l’incidente fosse avvenuto nella zona della Basilica di San Pietro al Monte, perciò, oltre all’elisoccorso, sono partiti a piedi i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino stazione Triangolo Lariano.

Successivamente si è invece appreso che la persona in difficoltà (una ragazza straniera) si trovava sulla cima del Monte Rai. A lanciare l’allarme una seconda persona che stava praticando parapendio in zona. Fortunatamente la ragazza di 31 anni coinvolta ha riportato solo lievi ferite, nonostante all’inizio la chiamata ai soccorsi fosse giunta in codice rosso (molto critico). La giovane è stata recuperata dall’elicottero e portata in ospedale per accertamenti.