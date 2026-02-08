Civate, cade in falesia alla “Valle degli orti”: interviene il Soccorso alpino

Otto soccorritori del CNSAS, tre dal Bione e cinque della Stazione, sul posto

L’infortunato è stato condizionato dal punto di vista sanitario e trasferito con barella portantina fino all’ambulanza

CIVATE – Mobilitazione nel primo pomeriggio per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino, attivata dalla SOREU dei Laghi a seguito di una caduta in falesia nel settore “Valle degli orti”. L’allertamento è scattato intorno alle 14:30, quando la centrale operativa ha richiesto l’intervento dei tecnici per soccorrere una persona rimasta infortunata.

Sul posto sono intervenuti otto soccorritori del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico: tre provenienti dal centro operativo del Bione e cinque appartenenti alla Stazione Triangolo Lariano. L’operazione si è svolta in coordinamento con i sanitari.

Il climber è stato stabilizzato dal punto di vista sanitario, quindi posizionato nella barella portantina e trasportato fino all’ambulanza per il successivo trasferimento. L’intervento si è concluso nel pomeriggio, dopo il completamento delle operazioni di recupero e messa in sicurezza.