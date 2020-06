Brucia l’insegna di una concessionaria di auto a Civate

E’ successo martedì sera, intervengono i Vigili del Fuoco

CIVATE – Un cortocircuito sembra essere la causa dell’incendio che, martedì sera, ha mandato in fiamme l’insegna pubblicitaria di una concessionaria di auto a Civate.

Sul posto sono intervenuti i pompieri, con tre mezzi, per spegnere il rogo. In serata, i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche a Suello per l’incendio di un trasformatore elettrico.