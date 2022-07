Civate ed SS36. Camion ha una perdita, attenzione asfalto scivoloso

Un mezzo pesante ha lasciato una scia scivolosa lungo il suo percorso

Da Civate ha imboccato la SS36 in direzione della Valchiavenna

CIVATE – Una scia pericolosa quella lasciata da un camion in transito sull’ex statale a Civate a causa di una perdita (al momento non è chiaro se si tratti di olio o gasolio) e che avrebbe già provocato un incidente a causa dell’asfalto scivoloso con un motociclista di 48 anni soccorso in codice giallo dopo una caduta sulla rotonda prima dell’ingresso in superstrada.

Sul posto la Polizia Locale che sta operando e che è riuscita ad identificare il mezzo pesante in questione che, incurante della perdita, ha proseguito il proprio viaggio, raggiungendo lo svincolo della SS36 di Galbiate, immettendosi nel tunnel del Monte Barro in direzione Sondrio.

La stessa Locale ha contattato l’azienda della Valchiavenna proprietaria del mezzo, affinché avvisino il conducente, nel frattempo anche la Polizia Stradale si è messa sulle tracce del tir per fermarlo. Allertata intanto l’impresa di pulizia della strada per ripristinare la sicurezza sull’ex statale, lavori di pulizia in corso anche sulla SS36.