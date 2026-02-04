Civate, ennesimo gatto investito: Pro Parco chiede interventi urgenti

L’associazione denuncia la pericolosità della Via Abate Longoni e sollecita misure immediate per animali e cittadini

Il presidente Parea: “È inaccettabile che, nonostante le ripetute segnalazioni, nulla sia stato fatto per prevenire il rischio di incidenti”

CIVATE – L’Associazione Pro Parco – Nostri Amici Animali, da anni attiva nella tutela degli animali nel lecchese, denuncia l’ennesimo episodio di investimento stradale con decesso di un gatto, appartenente alla colonia felina censita in Via Abate Longoni, nei pressi dell’istituto scolastico.

Il tratto di strada è noto per la velocità eccessiva dei veicoli, nonostante la presenza di due dossi rallentatori che si sono dimostrati inefficaci. La situazione rappresenta un pericolo costante non solo per gli animali, ma anche per bambini, famiglie e personale scolastico che frequentano quotidianamente la zona.

“Non siamo di fronte a un episodio isolato – dichiara il Presidente Luigi Parea – ma a una criticità nota e mai affrontata in modo risolutivo. La tutela delle colonie feline è un obbligo di legge per i Comuni, così come la messa in sicurezza delle aree frequentate dalla cittadinanza. È inaccettabile che, nonostante le ripetute segnalazioni, nulla sia stato fatto per prevenire il rischio di incidenti.”

L’Associazione ha inviato una PEC formale al Sindaco di Civate e ad ATS Brianza, chiedendo interventi immediati:

• messa in sicurezza della Via Abate Longoni;

• potenziamento o sostituzione dei dossi esistenti con dispositivi realmente efficaci;

• installazione di segnaletica verticale e orizzontale adeguata;

• coordinamento immediato tra Comune e ATS per garantire la tutela della colonia felina censita.

“La sicurezza stradale e la tutela degli animali non possono essere rimandate – prosegue l’Associazione Pro Parco –. Chiediamo che il Comune intervenga senza ulteriori ritardi, prima che si verifichino nuovi incidenti, che potrebbero coinvolgere anche persone.”

L’Associazione invita le istituzioni competenti a fornire un riscontro tempestivo e si riserva di intraprendere ulteriori iniziative qualora la situazione non venga affrontata con la necessaria urgenza.