CIVATE – Un corteo infinito di persone ha accompagnato il feretro di Baldassare Mauri verso la chiesa parrocchiale dove alle 15 hanno avuto inizio i funerali del sindaco di Civate, scomparso lunedì per un improvviso malore.

Sono le prime immagini delle celebrazioni di questo doloroso giorno di lutto cittadino a cui tantissimi hanno voluto prendere parte, segno dell’immenso affetto e della stima che il sindaco Mauri ha saputo raccogliere ben oltre i confini della sua Civate.

In mattinata era stata allestita la camera ardente in municipio, da lì ha avuto inizio il corteo funebre che ha raggiunto la parrocchia dei Santi Vito e Modesto, per le esequie.

In previsione della numerosa partecipazione alla cerimonia, la parrocchia ha predisposto un maxi schermo nel salone dell’oratorio, mentre sul sagrato è stato possibile ascoltare l’audio della celebrazione, mentre sul sito parrocchiale è visibile la diretta streaming.

