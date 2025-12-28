Civate. Giovani scavalcano il cancello dell’oratorio per usare il campo da calcio e insultano il parroco

Il preoccupante episodio nel pomeriggio di Santo Stefano durante la tombolata

“Parole di insulto in lingua straniera, sputi e mancanza di rispetto. Non sono ragazzi residenti a Civate”

CIVATE – Il brutto episodio è accaduto nel pomeriggio di Santo Stefano e prontamente segnalato alle forze dell’ordine. L’accaduto, registrato dalle telecamere di videosorveglianza, è stato raccontato sulla pagina Facebook della Parrocchia di Civate: “Un gruppo di ragazzi (15/20) ha scavalcato il cancello dell’oratorio e ha deciso di usare il campo da calcio, senza chiedere a nessuno”.

La comunità stava vivendo la gioia della tombolata natalizia e i bambini stavano arrivando a ritirare i premi quando il gruppo di giovani ha scavalcato il cancello per introdursi nel campo da calcio con lo stesso parroco, don Luca Civardi, che è intervenuto. In tutta risposta la reazione dei giovani nei confronti del parroco è stata tanto preoccupante quanto inattesa.

“Le parole di insulto in lingua straniera, gli sputi e la mancanza di rispetto sono una caratteristica che li accompagna. Non sono ragazzi residenti a Civate. Perché la maleducazione e la strafottenza deve rovinare anche giornate come questa? É possibile chiedere un po’ di rispetto?”