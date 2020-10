Civate, incendio in un’abitazione, soccorsi due anziani

Fiamme in un locale di una villa in via Cerscera a Civate

Due 69enni soccorsi dal personale sanitario

CIVATE – Vigili del Fuoco al lavoro nel pomeriggio di venerdì a Civate per un incendio che ha interessato un’abitazione di via Cerscera a Civate. Il rogo avrebbe interessato un locale di una villetta.

Due persone di 69 anni sono state assistite dal personale del 118 e della Lecco Soccorso intervenuti con ambulanza e automedica. Per una donna è stato necessario il trasporto in ospedale per accertamenti, a seguito di un’intossicazione dovuta al fumo sprigionato nell’incendio.