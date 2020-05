Civate, incidente in moto. Code nel pomeriggio in SS36

Incidente auto-moto all’altezza di Isella a Civate sulla Statale 36

Un ferito lieve, incolonnamenti in direzione Milano

CIVATE – Un incidente ha congestionato per diverso tempo la carreggiata sud della Statale 36 all’altezza di Civate-Isella: il sinistro, avvenuto poco dopo le 15 di mercoledì, avrebbe coinvolto un veicolo e una moto provocando il ferimento lieve del motociclista, un uomo di 46 anni, trasportato in ospedale in codice verde.

Sul posto la Polstrada per i rilievi e per gestire la viabilità.