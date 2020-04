Civate piange Ambrogio Rusconi, titolare dell’alimentari in centro paese. Aveva 73 anni

Rusconi aveva contratto il Coronavirus, era ricoverato in Ospedale

Il dolore del sindaco Isella: “Non ci sono parole per descrivere questa perdita, se ne va un pezzo di paese”

CIVATE – Lutto a Civate per Ambrogio Rusconi, 73 anni, noto imprenditore, titolare dell’alimentari Rusconi di Piazza Garibaldi, in centro paese. La triste notizia è giunta questa mattina portando nuovo dolore in una comunità già duramente provata.

Ambrogio Rusconi è, ad oggi, la quinta vittima causata dal Coronavirus in paese. Una settimana fa era stato ricoverato in Ospedale a causa di complicazioni: “Una notizia davvero triste – ha detto il sindaco di Civate Angelo Isella – fino a pochi giorni fa stava anche bene, così mi era stato riferito dai familiari, poi, due giorni fa, ha iniziato a peggiorare. Sono davvero senza parole, Ambrogio era una persona simbolo di Civate, un imprenditore come pochi, gentile, sorridente. Ci mancherà davvero tantissimo”.

Il sindaco ha affidato a facebook un ricordo del concittadino scomparso: “Insieme a te se ne va un pezzo importante della storia del nostro paese. Conoscevi tutti e tutti ti conoscevano per la tua generosità, che hai profuso fino all’ultimo nel tuo lavoro e nelle relazioni con le persone che incontravi. Ti piaceva fare festa e così ti voglio ricordare con il tuo sorriso, l’entusiasmo e la tua incredibile intraprendenza. Un uomo e un lavoratore instancabile che amava la sua attività”.

“Solo un mese fa – continua il sindaco – mi parlavi dei tuoi nuovi investimenti per un nuovo forno per il pane. Questo male ha stroncato la tua voglia di fare e di vivere ma non potrà cancellare in nessuno di noi il ricordo dei momenti condivisi e l’insegnamento di una vita vissuta all’insegna del lavoro. Un simbolo dell’imprenditoria della nostra terra oggi così martoriata. Il centro paese non sarà più lo stesso senza la tua gioia e il fermento che generavi con la tua presenza. Non ti dimenticheremo!”.

“Insieme a tutta l’Amministrazione Comunale ti vogliamo ricordare con una preghiera e ai tuoi famigliari portare le nostre più sentite condoglianze. Veglia e prega per tutti noi da lassù in questa domenica delle Palme che introduce alla Settimana Santa e che culminerà con la Resurrezione della Santa Pasqua”.