Civate piange la storica farmacista Maria Teresa Brambilla

Per quasi mezzo secolo dietro il bancone della farmacia di Civate

Il sindaco Isella: “Una persona conosciuta e stimata da tutti”

CIVATE – Nonostante i suoi quasi 90 anni d’età (89 compiuti lo scorso ottobre) guidava ancora l’automobile e si spostava per il paese dove tutti la conoscevano e vi erano affezionati: una figura storica di Civate, Maria Teresa Brambilla, per tutti la farmacista, scomparsa in ospedale dove era ricoverata da qualche giorno in seguito a problemi respiratori.

Figlia di Paolo Brambilla, fondatore della farmacia di via alla Santa dove Maria Teresa ha lavorato per oltre quarant’anni. La madre Rachele è stata la maestra elementare per tante generazioni di civatesi.

Nel 2007 la farmacia è stata acquisita dall’attuale proprietario, il dott. Paolo Ballestrasse, e trasferita due anni fa nel nuovo stabile sempre in via La Santa.

Il sindaco Angelo Isella, a nome dell’amministrazione comunale ha espresso cordoglio per la scomparsa della storica farmacista: “Era una persona conosciuta e ben voluta da tutti, una figura che è stata importante per Civate così come lo erano stati i suoi genitori”. “Era una bravissima persona” la ricorda con affetto l’amica Giulia.