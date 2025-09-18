Civate. Scatta l’antifurto fumogeno in un negozio dell’Iperal, intervento dei soccorsi

La gente è uscita all’eterno della struttura, sul posto i Vigili del Fuoco

Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze

CIVATE – Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, giovedì 18 settembre, nel centro commerciale Iperal a Civate. Poco prima delle 9 i soccorsi si sono recati in via Papa Giovanni XXIII perché, da quanto appreso, sarebbe scattato l’antifurto della gioielleria che ha attivato il dispositivo fumogeno.

Le persone sono uscite all’esterno della struttura, mentre i Vigili del Fuoco hanno verificato la situazione. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio che ha prestato soccorso a una ragazza di 29 anni che non avrebbe comunque riportato conseguenze serie.