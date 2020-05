Civate. Si è spento Giancarlo Sozzi, tra i fondatori della SEC

Lutto per la Società Escusionisti Civatesi per la morte di Giancarlo Sozzi

Socio fondatore e presidente della SEC, “per lui era una seconda famiglia”

CIVATE – Tessera numero 8 del 7 Gennaio 1953, ben sessantasette anni di vita legati alla Società Escursionsiti Civatesi che ha contribuito a fondare: per questo la morte di Giancarlo Sozzi, classe 1936, è un dispiacere grande tra i soci dell’associazione

“Per Giancarlo la SEC è sempre stata la sua seconda famiglia – lo ricordano dal consiglio direttivo e il presidente Luigi Castagna – tant’è che dopo aver costruito la sua casa ha lavorato concretamente alla costruzione del Rifugio Marisa Consigliere. Sin dagli esordi si è adoperato per far crescere la Società , non solo prestando servizio come volontario , ma anche facendo parte del consiglio direttivo e prendendo parte al corso di comportamento in montagna fin dalla sua prima edizione”.

Il suo impegno per la Sec è continuato negli anni ’90 quando è diventato

presidente. “Negli ultimi anni a causa della malattia non ha potuto partecipare

attivamente alla vita della Società ma è sempre riuscito a far sentire la sua presenza”.

“Un piccolo uomo instancabile e sempre con il sorriso in viso che continuerà ad accompagnarci”