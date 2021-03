Civate, si infortuna al ginocchio, donna soccorsa sulla mulattiera per San Pietro

L’allarme poco prima delle 18

Sul posto il Soccorso Alpino Triangolo Lariano

CIVATE – Soccorsi al lavoro nel tardo pomeriggio di martedì 30 marzo per una donna di 69 anni che si è infortunata lungo la mulattiera che da Civate sale a San Pietro.

L’allarme è scattato in codice giallo poco prima delle 18 in via del Pozzo. Stando a quanto appreso la signora era in compagnia del marito circa a metà della mulattiera quando a causa di una distorsione ad una gamba, probabilmente un ginocchio, sarebbe caduta, senza riuscire più a proseguire.

Sul posto si sono portati i volontari della stazione del Triangolo Lariano del Soccorso Alpino che hanno provveduto a stabilizzare la donna e a trasportarla a valle con l’ausilio di una barella. La 69enne è stata poi portata in ambulanza in Ospedale per gli accertamenti del caso.