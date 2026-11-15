Clinica San Martino, un sindacalista denuncia un’aggressione: la direzione contesta la ricostruzione

L’episodio sarebbe avvenuto il 12 novembre a Malgrate e avrebbe coinvolto il funzionario della FP CGIL Luca Graziuso. La Clinica San Martino respinge le accuse e precisa di non aver mai ostacolato l’attività sindacale

MALGRATE – È scontro tra la FP CGIL di Lecco e la Clinica San Martino di Malgrate dopo quanto accaduto il 12 novembre all’interno della struttura sanitaria. Al centro della vicenda Luca Graziuso, funzionario sindacale della FP CGIL, che secondo la ricostruzione diffusa dalla Camera del Lavoro Territoriale di Lecco sarebbe stato vittima di un’aggressione verbale e fisica da parte del direttore generale della clinica. Una versione che la direzione della struttura contesta, fornendo una ricostruzione differente dell’accaduto.

Due comunicati, diffusi rispettivamente dalla Cgil e dalla Clinica San Martino, restituiscono dunque versioni contrapposte su quanto avvenuto e sulle circostanze che hanno preceduto il confronto.

Secondo la ricostruzione del sindacato, Graziuso si trovava nella struttura per svolgere un’attività sindacale legata allo sciopero generale della CGIL proclamato per il prossimo 20 novembre. Il funzionario avrebbe dovuto incontrare la responsabile delle relazioni sindacali per procedere all’affissione nelle bacheche aziendali dei volantini informativi relativi alla mobilitazione.

La Camera del Lavoro sostiene che l’accesso fosse stato preceduto da diversi contatti telefonici nei giorni precedenti, proprio per concordare l’interlocuzione con la referente aziendale. Sottolinea inoltre che Graziuso proviene professionalmente dal settore sanitario e conosce quindi le dinamiche e i protocolli delle strutture di cura.

La situazione, secondo quanto denunciato dalla Cgil, sarebbe però degenerata con l’intervento del direttore generale. Il sindacato riferisce di toni minacciosi, del lancio del materiale informativo all’esterno dell’edificio e di un’aggressione fisica che avrebbe provocato al funzionario una lesione alla spalla, refertata con 5 giorni di prognosi.

“Non siamo di fronte a un mero diverbio, ma a un fatto di una gravità inaudita”, dichiara la Segreteria della Camera del Lavoro di Lecco, che parla di un attacco alla libertà sindacale e alla dignità delle persone.

“Aggredire un delegato o un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni significa aggredire l’insieme delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresenta, delegittimare il sindacato e intimidire chiunque rivendichi i propri diritti”.

La Cgil colloca inoltre l’episodio nel contesto della mobilitazione per il rinnovo del contratto nazionale Aris-Aiop della sanità privata convenzionata, fermo da otto anni. Il sindacato ricorda anche che, pochi giorni prima, sarebbero state rimosse le bandiere della FP CGIL collocate all’esterno dello stesso presidio sanitario.

La Camera del Lavoro parla di atteggiamenti antisindacali e annuncia di voler proseguire nelle sedi legali e istituzionali. Tra le richieste avanzate, quella che le registrazioni delle videocamere di sorveglianza della clinica vengano consegnate al pubblico ministero, affinché possano contribuire a ricostruire quanto accaduto.

La Cgil conferma inoltre l’intenzione di agire anche per la presunta condotta antisindacale, richiamando l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, e annuncia un’intensificazione della propria presenza nei luoghi di lavoro del territorio.

Di segno opposto la versione fornita dalla Clinica San Martino, che respinge la ricostruzione del sindacato e contesta innanzitutto le modalità con cui Graziuso si sarebbe presentato nella struttura.

Nel proprio comunicato, la direzione sostiene che il funzionario sia arrivato senza preavviso né appuntamento, pretendendo di essere ricevuto immediatamente da un referente aziendale. La richiesta sarebbe stata avanzata direttamente alla reception, in presenza di pazienti e accompagnatori, mentre il personale era impegnato nelle attività di accoglienza e assistenza.

Secondo la clinica, il comportamento avrebbe comportato il blocco di uno sportello e creato disagi alle persone in attesa.

La direzione riferisce inoltre che Graziuso avrebbe insistito per ottenere un’interlocuzione immediata, pronunciando frasi come “farò casino” e avvertendo che, in caso di mancata collaborazione della struttura, “partiva il contenzioso”.

Espressioni che la clinica definisce “del tutto inappropriate e inaccettabili”, precisando di non contestare le prerogative sindacali, ma di respingere modalità di interlocuzione considerate intimidatorie e non rispettose del personale e dell’utenza.

La situazione, secondo la ricostruzione della struttura, sarebbe diventata talmente tesa da indurre il personale a invitare il funzionario a lasciare i locali. A quel punto Graziuso avrebbe contattato l’Arma dei Carabinieri.

La Clinica San Martino ribadisce di non aver mai ostacolato le attività sindacali, ma ritiene necessario che gli accessi e gli incontri con i referenti aziendali vengano preventivamente coordinati con la direzione, nel rispetto delle esigenze organizzative e della continuità dei servizi sanitari.

“Queste modalità a nostro avviso sono incompatibili con i principi di correttezza e rispetto reciproco che devono improntare i rapporti tra organizzazioni sindacali e struttura sanitaria”, si legge nella nota.

La direzione conclude confermando la disponibilità a un confronto costruttivo, sottolineando che la tutela dei diritti dei lavoratori e il rispetto delle esigenze organizzative della struttura devono poter convivere.

Resta dunque una ricostruzione profondamente divergente di quanto avvenuto all’interno della clinica. Da una parte la denuncia della Cgil, che parla di un’aggressione fisica durante lo svolgimento di un’attività sindacale; dall’altra la posizione della struttura sanitaria, che contesta le modalità dell’accesso e riferisce di una situazione di tensione alla reception. La documentazione e gli eventuali accertamenti potranno contribuire a chiarire le circostanze dell’episodio.