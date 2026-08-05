Continua il lavoro dei Canadair sul Moregallo, ancora attivi gli incendi a Premana e Gordona

Prosegue incessante l’attività di contrasto agli incendi boschivi

“L’evoluzione degli incendi resta strettamente legata alle condizioni meteorologiche”

VALMADRERA/PREMANA – Prosegue incessante l’attività di contrasto agli incendi boschivi sul territorio regionale. Al momento (mercoledì 5 agosto ore 9.30) risultano tre gli incendi ancora attivi, sui quali sono impegnati uomini e mezzi del sistema antincendio boschivo regionale, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della flotta aerea antincendio.

“Le operazioni proseguono senza sosta per limitare l’espansione dei roghi e mettere in sicurezza il territorio – hanno fatto sapere i Vigili del Fuoco -. L’evoluzione degli incendi resta strettamente legata alle condizioni meteorologiche e all’efficacia dell’azione coordinata delle squadre a terra e dei mezzi aerei”.

A Valmadrera

Ripresi in mattinata, continuano gli interventi con il Canadair CAN 31 e due elicotteri regionali, impegnati nel contenimento delle fiamme in un’area particolarmente impervia sul Monte Moregallo. Chiusa la strada tra Paè di Valmadrera e Onno di Oliveto Lario. A Valmadrera da martedì sera c’è forte odore di fumo tanto da dover tenere chiuse le finestre e dal cielo scende la genere su strade e macchine.

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A Premana

Incendio ancora attivo, attualmente le fiamme sono contenute all’interno dell’area già bruciata.

A Gordona (Sondrio)

Proseguono le operazioni di spegnimento con l’impiego del Canadair CAN 11 e di un elicottero regionale, a supporto delle attività di contenimento del fronte di incendio.