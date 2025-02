Croce Rossa e Vigili del Fuoco, esercitazione congiunta a Valmadrera

L’esercitazione si è svolta sabato sera

Simulato un incidente tra mezzi pesanti

VALMADRERA – Si è tenuta nella serata di sabato scorso, 1° febbraio, presso l’azienda Autotrasporti Corriere Figli Di Rusconi Gaetano Srl un’importante esercitazione fra la Croce Rossa di Valmadrera e il personale del distaccamento volontario di Valmadrera del comando Vigili del Fuoco di Lecco.



L’addestramento, volto alla formazione del personale in caso di incidenti stradali fra mezzi pesanti, ha dato la possibilità ai vari equipaggi impegnati di affinare le proprie capacità su questo specifico scenario, come liberare gli autisti feriti ed incastrati nella cabina del mezzo pesante dopo un incidente tra camion.



Attività che risultano indispensabili per la formazione e la collaborazione dei soccorritori impegnati ogni giorno in ambito provinciale.