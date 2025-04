Intervento nelle scorse ore del distaccamento di Valmadrera

OLIVETO LARIO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nelle scorse ore, tramite il distaccamento di Valmadrera, per soccorrere un cucciolo di muflone, nato da pochi giorni, finito in un fiume. Una volta individuato il cucciolo è stato messo al sicuro per poi affidarlo al veterinario competente.