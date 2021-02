I tecnici della XIX Delegazione Lariana in Val Biandino per un escursionista disperso

Si tratta di un 57enne di Carate Brianza, aveva lanciato lui stesso l’allarme

INTROBIO – Proseguono le operazioni di ricerca in Val Biandino dove da ieri, domenica, risulta disperso un escursionista 57enne. L’uomo era partito da Introbio per raggiungere il rifugio Grassi, trovandosi poi in difficoltà ha chiamato i soccorsi. Era stato lo stesso escursionista, in tarda mattinata, a lanciare l’allarme.

Si tratta di un uomo residente a Carate Brianza. Difficoltose le comunicazioni con i soccorritori e anche il rilevamento della posizione del telefono non ha aiutato gli uomini impegnati nelle ricerche a individuare precisamente la posizione del disperso.

La base operativa dei soccorsi è stata allestita presso la sede della Comunità montana a Barzio. Ingente il dispiegamento dei tecnici del Soccorso Alpino, circa 25 uomini hanno setacciato la zona nel tentativo di individuare l’escursionista. Purtroppo, a causa delle condizioni troppo pericolose, non è stato possibile perlustrare alcuni canali ed è proprio da lì che le ricerche sono riprese all’alba di oggi.

Le ricerche, da quel che si apprende, si stanno ora concentrando nei pressi del canale Valbona, accessibile dalla strada della Val Biandino, che consente di raggiungere attraverso un sentiero l’omonima bocchetta di Valbona e da in breve tempo si arriva al rifugio Grassi.