Disperso sul Moregallo, nuova giornata di ricerche per i soccorritori

Il 32enne scomparso da lunedì non si trova

Riprese le ricerche, soccorritori trasportati in quota dall’elicottero

VALMADRERA / MANDELLO – Sono ricominciate questa mattina, venerdì, le operazioni di ricerca del giovane escursionista disperso da lunedì dopo un’uscita sul monte Moregallo.

Al pratone di Paré, a Valmadrera, l’elicottero dei pompieri prima e poi quello della Guardia di Finanza hanno fatto spola per trasferire i soccorritori sulla montagna. A due a due, gli uomini di Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco sono stati portati in quota per proseguire il lavoro di controllo di sentieri e canali. Alcuni di loro sono stati dislocati nella zona di Preguda per verificare se ragazzo possa essersi diretto lì anziché sul Moregallo.

Già nella giornata di ieri i soccorritori, calandosi in corda doppia, hanno perlustrato i canali dove si presuppone sia salito il 32enne, mentre gli elicotteri sorvolavano la zona per cercare di individuarlo dall’alto.

A Parè insieme ai soccorritori, in mattinata, erano presenti anche i familiari del ragazzo.