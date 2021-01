Dolore a Valmadrera per la morte di Cesare Arialdo Fumagalli

Ricoverato in ospedale per il covid, è scomparso a 66 anni

Dirigente della Polisportiva, era impegnato nell’associazione Noi x Voi e in oratorio

VALMADRERA – Valmadrera piange la scomparsa di Cesare Arialdo Fumagalli, 66 anni, per anni dirigente accompagnatore della Polisportiva Valmadrera, papà di Raffaele che dalla giovanili fino alle oltre 150 presenze in prima squadra ha vestito la maglia arancione.

Arialdo era ricoverato da un paio di settimane in ospedale causa covid e nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate. Era molto conosciuto in città anche per il suo impegno con la moglie Graziella nelle diverse iniziative di Noi per Voi, in oratorio e in campeggio. “Aveva un carattere generoso, gioviale, dove l’amicizia era un fattore naturale – ricordano dal Consiglio della Polisportiva -. Il figlio Michele poi era rappresentante del Tennis Tavolo nella Consulta dello Sport”.

Cesare Arialdo Fumagalli lascia la moglie Graziella, i figli Raffaele, Alessandro e Michele e gli amatissimi nipoti.