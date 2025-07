Donna colta da malore in zona San Tomaso, intervento dei soccorritori

E’ successo questa mattina

In volo anche l’elisoccorso

VALMADRERA – Questa mattina i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino del Triangolo Lariano sono intervenuti per prestare soccorso a una donna colta da malore in una zona impervia.

L’operazione di soccorso tecnico urgente, durata circa un’ora e mezza, ha visto l’impiego di mezzi fuoristrada per raggiungere il luogo dell’emergenza. Una volta localizzata, la donna è stata accompagnata dai soccorritori in un’area idonea per l’atterraggio dell’eliambulanza.

Sul posto erano presenti anche il medico e il personale sanitario di AREU 118, pronti a effettuare le eventuali operazioni sanitarie necessarie.