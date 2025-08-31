Donna infortunata sul Cornizzolo: intervento del Soccorso Alpino

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 13 di oggi, domenica

La donna si è infortunata mentre percorreva il sentiero che dal Cornizzolo scende a Civate: è stata trasferita al Sant’Anna di Como

CIVATE – Una donna di 64 anni si è infortunata mentre percorreva il sentiero n° 11 che dal monte Cornizzolo scende a Civate.

I tecnici del Soccorso alpino sono stati attivati oggi, domenica, intorno alle 13, da parte della centrale operativa Soreu dei Laghi per intervenire nei bosch sopra Civate. A uscire le squadre della Stazione del Triangolo Lariano e a del centro operativo del Bione, XIX Delegazione Lariana del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Impegnati in totale sei tecnici, che hanno raggiunto il punto dove è avvenuto l’infortunio dopo circa un’ora di cammino a piedi, in salita, e trasportato il materiale necessario.

La donna è stata raggiunta, stabilizzata, valutata sotto l’aspetto sanitario, messa in sicurezza e trasportata con barella portantina per circa 50 minuti. Sul posto l’elisoccorso di Como di Areu- Agenzia regionale emergenza urgenza, che l’ha evacuata e trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como. Le squadre territoriali sono rientrate a piedi; l’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.