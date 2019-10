Dopo l’incendio, l’Hotel Villa Giulia-Al Terrazzo precisa: “Siamo aperti come sempre”

Riceviamo e pubblichiamo la nota della proprietà del locale colpito sabato da un incendio

“Danni riparati, l’attività del ristorante non si è mai interrotta”

VALMADRERA – Dopo l’incendio scoppiato nella giornata di sabato scorso all’Hotel Villa Giulia-Al Terrazzo di Valmadrera (vedi articolo) la proprietà, anche a fronte di alcune notizie diffuse in questi giorni e per evitare allarmismi, vuole precisare quanto segue:

“L’incendio ha interessato solo una parte del sottotetto della Villa che è stato prontamente messo in sicurezza e a breve sarà ripristinato – scrivono in una nota – l’attività del ristorante Al Terrazzo non si è mai interrotta e prosegue senza problemi di alcuna sorta: siamo pienamente operativi. Il ristorante è aperto e pronto ad accogliere la clientela e i prossimi eventi in programma”.