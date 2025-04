Droga in pieno giorno a Civate, l’allarme sui social e intervento della Polizia Locale

Due individui immortalati fare uso di droga dietro i campi sportivi, preoccupazione tra i residenti

Il sindaco Isella invita a fare le segnalazioni in maniera corretta e ricorda: “E’ attivo il numero di emergenza della Polizia Locale”

CIVATE – Allarme nei giorni scorsi a Civate, dove due individui sono stati sorpresi a iniettarsi droga in pieno giorno, nei pressi dei campi sportivi. L’episodio, segnalato anche sui social con tanto di fotografia, ha suscitato comprensibile preoccupazione tra i residenti, in particolare per il rischio legato all’eventuale presenza di siringhe abbandonate nella zona.

Del fatto è al corrente l’amministrazione comunale: “A notare i due sono stati anche il mio vice, Simona Scola, e l’assessore Ilaria Rocco, che hanno subito allertato la Polizia Locale – ha fatto sapere il sindaco Angelo Isella – una pattuglia è andata in posto pochi minuti dopo la pubblicazione del post sulla pagina facebook Sei di Civate Se, senza però trovare nessuno. La zona è stata ispezionata, non è stata rinvenuta nessuna siringa, le ricerche sono poi proseguite in paese senza però alcun riscontro”.

Il sindaco ha ricordato l’importanza di effettuare segnalazioni nella maniera corretta: “Le preoccupazioni legate a questo episodio sono più che comprensibili, ma scrivere su facebook lascia il tempo che trova, non sempre vediamo i post – ha spiegato – per questo chiediamo ai cittadini di rivolgersi al numero di emergenza della Polizia Locale che ricordo essere attivo tutti i giorni dalle 7 alle 19, per i comuni di Civate, Valmadrera e Malgrate: 329 2103386“.