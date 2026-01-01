E’ Andrea Ponzoni il 37enne morto nel tragico incidente con il parapendio

Era diventato istruttore di parapendio nel maggio scorso

Entrando nella squadra dell’Aero Club Monte Cornizzolo

SUELLO – Una tragedia che ha lasciato tutti attoniti: il 37enne morto in un incidente con il parapendio nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1° gennaio, è il lecchese Andrea Ponzoni. Conosciutissimo da tutti nell’ambiente del volo, era un grande esperto con la passione per il parapendio nel sangue.

Dopo un lungo percorso fatto di studio, passione e tantissimi voli, il “Ponz”, così lo chiamavano gli amici, era ufficialmente diventato istruttore di parapendio nel maggio scorso entrando a far parte della squadra dell’Aero Club Monte Cornizzolo.

“Un traguardo importante, costruito giorno dopo giorno con dedizione, fatica e amore per il volo – così avevano scritto il 19 maggio scorso sui social gli amici dell’aero club con sede a Suello -. Ora è il momento di restituire tutto quello che ha imparato… aiutando altri a spiccare il volo. Complimenti Ponz! Nel volo non c’è mai un punto di arrivo, ma sempre un nuovo punto di partenza”.

Andrea Ponzoni, di Suello, dipendente nel settore marketing e comunicazione presso l’azienda Kong di Monte Marenzo, aveva deciso di trascorrere il primo giorno dell’anno in volo quando, intorno alle ore 12.30, sarebbe avvenuto il tragico incidente in fase di atterraggio. Qualcosa è andato storto ed è caduto a terra in maniera molto violenta. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita da parte dei soccorritori, il 37enne sarebbe morto sul colpo.