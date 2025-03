E’ morto monsignor Angelo Brizzolari: “Non ha mai dimenticato la sua Civate”

78 anni, originario di Civate, ha ricoperto importanti incarichi diocesani

Funerali mercoledì in Basilica San Nicolò a Lecco mercoledì e giovedì mattina a Civate

CIVATE – “Un uomo sensibile, amante della cultura, una persona vicina agli ultimi”. E’ un ricordo carico di affetto e riconoscenza quello tributato dall’amministrazione comunale civatese a monsignor Angelo Brizzolari, sacerdote scomparso oggi, lunedì 10 marzo, all’età di 78 anni.

Originario di Civate, dove era nato il 22 giugno 1946, don Angelo era stato ordinato presbitero dal cardinale Giovanni Colombo il 28 giugno 1972. Nel corso del suo lungo ministero, ha ricoperto importanti incarichi diocesani: vice rettore prima e poi rettore in seminario, era stato anche responsabile del servizio per la pastorale scolastica, nonché Vicario episcopale per i Collegi arcivescovili e le scuole cattoliche. Il 4 novembre 2004 il cardinale Dionigi Tettamanzi l’aveva nominato Vicario episcopale per la Zona pastorale IV (Rho), incarico che aveva mantenuto per 7 anni. Lo scorso anno aveva pianto la morte del fratello don Roberto.

Questa sera, nella parrocchia di Villa Vergano a Galbiate verrà recitato alle 21 il Rosario così come anche domani, martedì, sempre alle 21, alla presenza dell’arcivescovo monsignor Mario Delpini. Mercoledì 12 marzo nella basilica di San Nicolò a Lecco verranno celebrati i funerali presieduti dal Vicario generale monsignor Franco Agnesi. Anche la parrocchia di Civate saluterà monsignor Brizzolari durante la cerimonia funebre in programma giovedì 13 marzo alle 10.30 funerali alla presenza di monsignor Giuseppe Merisi.

“Don Angelo è sempre stato un sacerdote attento alle esigenze dei fedeli” sottolinea il sindaco Angelo Isella, ricordando il profondo legame con Civate: “Non ha mai dimenticato la sua comunità, a cui si interessava sempre di tutto quello che succedeva in paese e sul territorio, attualmente attraverso di me e prima con l’ex sindaco Rino Mauri. Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto”.