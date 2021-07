Escursionista si infortuna, elisoccorso in zona San Pietro al Monte

L’intervento è avvenuto alle 12.30 circa di oggi, sabato

CIVATE – Elisoccorso in azione alle 12.30 circa di oggi, sabato, in zona San Pietro al Monte sopra Civate. La richiesta di intervento è stata lanciata per l’infortunio occorso ad una escursionista di 43 anni.

L’elicottero si è portato in zona con lo staff tecnico e medico, il quale ha prestato le prime cure alla 43enne, che è stata poi stabilizzata e recuperata a bordo, quindi elitrasportata all’ospedale di Lecco in codice verde.

Allertati, qualora fosse stato necessario anche un supporto via terra, i volontari del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco.