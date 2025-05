L’allarme ieri sera verso le 22.30

I due recuperati dall’elicottero

VALMADRERA – Intervento dei soccorritori ieri sera, venerdì, verso le 22.30, per due escursionisti in difficoltà in zona impervia sul Moregallo, all’attacco della Cresta Osa.

Allertata la Stazione del Triangolo Lariano del Soccorso Alpino mentre in volo si è alzato l’elicottero del 118 da Como che una volta raggiunto i due malcapitati, una 24enne e un 28enne, li ha trasportati a valle.