Galbiate piange il partigiano Enzo Vitali, volto storico del Corpo Musicale

Si è spento Enzo Vitali, 94 anni, volto della resistenza e musicista

Per trent’anni nel Corpo Musicale di Galbiate. “Eri un esempio per i giovani”

GALBIATE – “Enzo era un amico musicante e un prezioso testimone della nostra storia”. Con queste parole il sindaco di Galbiate ricorda Enzo Vitali, scomparso martedì all’età di 94 anni.

Partigiano durante la guerra, era “fiero esponente dell’ANPI, spesso è stato protagonista nel raccontare agli alunni delle scuole elementari la su esperienza di resistenza – sottolinea il primo cittadino Piergiovanni Montanelli – Esprimo la mia più sincera al figlio Gianfranco e alla nuora Marinella

Enzo Vitali era uno storico componente del Premiato Corpo Musicale di Galbiate, per ben trent’anni ha suonato nella banda del paese come percussionista, prima ancora nel Corpo Musicale di Calolzio

“Enzo era una persona educata e molto rispettosa del prossimo con una generosità incommensurabile – lo ricorda Antonello Remondini, maestro del Corpo Musicale – È stato un esempio per i giovani, ha saputo trasmettere la passione per la musica e la responsabilità degli impegni in modo esemplare senza mai alzare la voce. Una persona insostituibile che ha lasciato un grande vuoto, lo ricorderemo sempre per la Sua simpatia e cordialità”.