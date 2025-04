Grave incidente sulla SS36 poco dopo lo svincolo di Suello in direzione Milano

Due sarebbero i mezzi coinvolti, una moto e un’auto. Sul posto anche l’elisoccorso di Como

L’incidente si è verificato alle 19 circa di questa sera, venerdì

SUELLO – Incidente sulla SS36 avvenuto poco dopo lo svincolo di Suello in direzione Milano. Secondo le prime informazioni disponibili, si sarebbe verificato uno scontro tra un’automobile e una moto poco dopo Civate.

Il sinistro si è verificato alle 19 circa con l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi di emergenza: due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso di Como, tutti usciti in codice rosso. Sul posto anche la Polizia Stradale di Lecco.

Due giovani, un ragazzo e una ragazza di 22 anni, sono rimasti feriti nell’incidente. Da quanto è stato possibile apprendere, entrambi sarebbero stati classificati in codice giallo, con condizioni di media gravità ma non in pericolo di vita.

Il traffico lungo la SS36 ha subito inevitabili rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso e dei rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.

Eventuali maggiori informazioni non appena possibile.