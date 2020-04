“Grazie, Marisa”, l’addio dei docenti dell’Ics Valmadrera alla collega scomparsa

La professoressa Marisa Figini Vergottini, è deceduta ier, venerdì, all’età di 70 anni

VALMADRERA – Venerdì 10 aprile è scomparsa la professoressa Marisa Figini Vergottini, 70 anni, insegnante valmadrerese che l’Istituto comprensivo ricorda ancora con affetto e riconoscenza, anche se da alcuni anni aveva raggiunto i limiti per il pensionamento .

Insegnante di lettere, si era trasferita alla scuola media della città dopo alcuni anni di insegnamento a Lecco ed Oggiono.

L’attuale vice-preside dell’istituto, prof.ssa Fiorenza Pelucchi è stata sua collega anche di corso. “Marisa – ricorda a nome di tutti i colleghi – è una di quelle persone che non ti lasciano indifferenti, ti trasmettono chiari messaggi e valori. Da un lato sgridava fortemente i suoi alunni e poi per ciascuno trovava sempre un aspetto positivo da valorizzare; era decisa e ferma in classe, ma altrettanto energicamente si batteva con noi per alcune proposte e progetti a favore degli alunni. Organizzava in particolare laboratori pratici negli anni del tempo prolungato”.

“Certo – conferma la vice-preside di allora, Alessandra Frigerio – attenta e disponibile ai bisogni dei suoi alunni, specie dei più fragili, al punto che, anche in pensione, si è dedicata con impegno ai ragazzi del doposcuola, aperto presso la Biblioteca comunale”.

La morte in un giorno carico di significati religiosi, richiama la sua fede che ha trasmesso ai figli, Lucia e Giovanni, scout dell’Agesci, in cui Giovanni ha ricoperto anche incarichi di responsabilità.

Dedita al lavoro, ma anche quindi alla vita sociale, alle sue passioni, tra cui le camminate in montagna.

La scuola di Valmadrera è vicina alla famiglia, soprattutto al marito Tino, ai suoi sei amatissimi nipoti. “Grazie, Marisa!”.