Il Moregallo non smette di bruciare: ancora due focolai attivi sopra Sambrosera

Elicotteri e canadair continueranno finché c’è luce per riprendere domani mattina

Rimane chiusa la Sp583 nel tratto da Paré di Valmadrera a Onno

VALMADRERA – Dopo un’intera giornata in cui Canadair e elicotteri hanno fatto la spola tra il lago e la montagna nel tentativo di spegnere l’incendio che da martedì pomeriggio è divampato sul Moregallo, ci sono ancora due focolai attivi nella zona sopra Sambrosera (sul versante sopra la città di Valmadrera).

La situazione alle 17 di oggi, mercoledì 5 agosto, vede ancora in corso le attività di Vigili del Fuoco, Antincendio Boschivo, Comunità Montana, Forze dell’Ordine e volontari delle Comunità Montane Lario Orientale Valle San Martino e Triangolo Lariano, supportati nella loro azione da due elicotteri e da un Canadair, che stanno operando continuativamente sulla zona.

Alcune immagine riferite al tardo pomeriggio di oggi

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Le operazioni si sono concentrate prevalentemente sulla zona di Valmadrera, dove l’area di Preguda è stata bonificata, ma ci sono ancora due focolai attivi nella zona sopra Sambrosera, che sono in questo momento oggetto dell’intervento dei velivoli, gli unici che possono operare in questa situazione.

La attività procederanno fino in tarda serata (finché lo consentirà la luce) per poi riprendere domani, giovedì. Rimane chiusa la Sp583 nel tratto da Paré di Valmadrera a Onno.

Altre immagini del lavoro continuo del Canadair