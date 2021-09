In difficoltà su Moregallo, i Vigili del Fuoco recuperano due escursionisti

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi

Le due persone, finite in una zona impervia, hanno allertato i soccorsi

VALMADRERA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nelpomeriggio di oggi, lunedì 27 settembre, per due persone in difficoltà sul Monte Moregallo. I due escursionisti hanno allertato i soccorsi poiché sono finiti in una zona impervia.

Sono state quindi inviate due squadre, il nucleo Speleo Alpino Fluviale da Lecco e i Vigili del Fuoco di Valmadrera con fuoristrada. Data la posizione impervia e l’avvicinarsi dell’imbrunire è stato attivato il Drago da Malpensa che li ha verricellati e portati ai prati di Parè dove c’era un’autopompa d’appoggio. Le persone sono in ottime condizioni.