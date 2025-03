In difficoltà sui monti sopra Valmadrera, soccorso un 81enne

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di mercoledì

VALMADRERA – Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Valmadrera nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 marzo. L’allarme è scattato intorno alle 17.30 per una persona anziana in difficoltà in ambiente impervio sui monti sopra Valmadrera.

I Vigili del Fuoco sono stati allertati dalla moglie dell’uomo. L’81enne è stato rintracciato e portato in zona sicura tramite barella portantina. L’uomo è stato poi trasportato all‘ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico) da un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco.