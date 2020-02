In difficoltà sul Moregallo, giovane e il suo cane recuperati in elicottero

Perde il sentiero e si trova nella zona della cima del Moregallo

Ragazza lancia l’allarme, la salvano i pompieri in elicottero

VALMADRERA – Disavventura per una giovane impegnata in un’escursione al Moregallo insieme al suo cane: la ragazza avrebbe perso il sentiero ritrovandosi nella zona della vetta, in un punto impervio. Trovandosi in difficoltà e non riuscendo a riprendere il sentiero in sicurezza, la ragazza ha quindi avvisato i soccorsi, segnalando la sua posizione.

Da Malpensa è decollato un elicottero dei Vigili del Fuoco che ha sorvolato il monte lecchese riuscendo in breve ad individuarla. I pompieri si sono calati per raggiungere la giovane e il quattro zampe, recuperarli e portarli in salvo. Nella zona