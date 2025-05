Incastrata su un albero col parapendio, recuperata una donna

In campo soccorso alpino e vigili del fuoco

La donna, illesa, era bloccata a una decina di metri da terra

CESANA BRIANZA – Intervento oggi pomeriggio per il Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. I tecnici sono stati allertati dalla centrale di SOREU dei Laghi poco prima delle 14 per il recupero di una donna di 49 anni precipitata con il parapendio in zona boscata, sotto il decollo del Monte Cornizzolo.

La persona, illesa, era bloccata a una decina di metri da terra. Impegnati i soccorritori della Stazione Triangolo Lariano e del Centro del Bione; sul posto anche i Vigili del fuoco con due squadre SAF. La donna è stata raggiunta, messa in sicurezza e poi calata a terra; recuperata anche la vela. L’intervento è finito intorno alle 17.30.