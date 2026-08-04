Incendio al Moregallo: nuovo rogo mentre a Premana e Gordona è ancora emergenza

Le fiamme sono divampate alla base del Monte Moregallo nel pomeriggio di oggi poco oltre Valmadrera

Tre incendi contemporaneamente interessano il territorio tra le province di Lecco e Sondrio, rendendo ancora più complessa la gestione delle operazioni di spegnimento – PHOTOGALLERY –

+++AGGIORNAMENTI+++

ORE 20:00 – Un Canadair è arrivato a Lecco e sta effettuando una serie di lanci d’acqua, rifornendosi direttamente dal lago, nel tentativo di contenere l’incendio divampato sul Monte Moregallo. Le fiamme si sono sviluppate all’incirca al di sopra della galleria di Parè e stanno risalendo lungo un canale, mentre una densa e imponente colonna di fumo continua a levarsi nel cielo, risultando visibile anche a notevole distanza.

VALMADRERA – Non c’è tregua sul fronte degli incendi. Un nuovo rogo è divampato alla base del Monte Moregallo, poco oltre Valmadrera, in un contesto aggravato dalla prolungata siccità e dalle alte temperature. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Le fiamme hanno rapidamente generato un’alta colonna di fumo, ben visibile anche a distanza, mentre il fronte dell’incendio continua ad alimentarsi. ​Le operazioni sono gestite in stretta collaborazione tra i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco e le squadre dell’Antincendio Boschivo (AIB). Da terra due mezzi fuoristrada antincendio boschivo dei Vigili del Fuoco operano per il monitoraggio e il contenimento del fronte. La squadra nautica dei Vigili del Fuoco presidia il versante davanti al lago con un mezzo dedicato. ​Sul posto è presente il Funzionario di Guardia per il coordinamento dei soccorsi.

Il nuovo episodio si inserisce in una situazione già critica sul territorio lecchese. A Premana, infatti, si è nuovamente intensificato l’incendio sviluppatosi circa 20 giorni fa sopra l’Alpe Caprecolo, che era stato arginato ma non ancora definitivamente spento. Contemporaneamente, a Gordona, in Valchiavenna, prosegue da giorni la complessa lotta contro un altro vasto incendio che interessa la zona della Torre di Segname.

La contemporanea presenza di più fronti attivi comporta un ulteriore elemento di difficoltà nelle operazioni di spegnimento. La conformazione dell’area interessata dal rogo al Monte Moregallo, infatti, rende necessario l’impiego di un mezzo aereo per intervenire efficacemente sulle fiamme. Una necessità che si scontra con il fatto che Canadair ed elicotteri sono già impegnati sugli incendi ancora attivi a Premana e Gordona.

Al momento queste sono le informazioni disponibili. Seguiranno aggiornamenti sempre su questa pagina non appena sarà possibile.