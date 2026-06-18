Incendio in un’azienda a Valmadrera, intervento dei Vigili del Fuoco

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti
(foto Vigili del Fuoco)

Le fiamme si sono sviluppate in un macchinario

Il personale dei Vigili del Fuoco ha bonificato e messo in sicurezza lo scenario

VALMADRERA – Il comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno, è intervenuto con un’autopompa e un’autoscala per l’incendio che ha coinvolto un macchinario all’interno di un’azienda di Valmadrera.

Il personale ha effettuato subito le manovre di evacuazione in modo corretto e la squadra interna ha cominciato le manovre antincendio, riuscendo a contenere le fiamme. Il personale dei Vigili del Fuoco ha in seguito bonificato e messo in sicurezza lo scenario tramite l’utilizzo di scala aerea.

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA