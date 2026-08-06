Incendio Moregallo. Il vento riattiva i fronti di fiamma, ripresa l’attività di elicotteri e canadair

Già in fumo una superficie di 90 ettari di cui 70 di bosco e 20 di aree incolte

Restano ancora attivi anche gli incendi di Premana e Gordona (SO)

VALMADRERA – Un’altra nottata, la seconda, con gli sguardi rivoli verso il grosso incendio che sta devastando i pendii del Monte Moregallo. Le squadre del comando Vigili del Fuoco provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti di Valmadrera, Bellano e Merate hanno vigilato sul perimetro dell’incendio con mezzi fuoristrada e autobotti. Sempre durante la notte, con mezzo nautico, è stata effettuata una valutazione del fronte del fuoco da una prospettiva migliore.

QUI LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Intanto, dalle prime ore del mattino, è ricominciato l’intervento della flotta aerea antincendio. Sono riprese anche le attività di Vigili del Fuoco, Antincendio Boschivo, Comunità Montana, Forze dell’Ordine e volontari della Valle San Martino e del Triangolo Lariano. Al momento la parte sul Comune di Valmadrera è in controllo, la parte peggiore rimane quella sul Comune di Mandello.

L’incendio è attivo su due fronti principali: uno in quota, sul versante sovrastante la Sp583, che resta chiusa al traffico per il rischio di caduta di detriti, e un secondo fronte sul versante occidentale che domina, a distanza di sicurezza, l’abitato di Valmadrera. Non si registrano al momento particolari criticità per le aree di interfaccia. La superficie percorsa dal fuoco è stimata in circa 90 ettari, dei quali 70 di bosco e 20 di aree incolte. Nella giornata di ieri hanno operato tre elicotteri regionali e due Canadair, anche per oggi è previsto il supporto di un Canadair della flotta aerea nazionale e di un elicottero regionale.

Nelle ultime ore a preoccupare è un significativo incremento dell’intensità del vento nell’area interessata dall’incendio, con conseguente riattivazione dei fronti di fiamma, che hanno ripreso vigore manifestando una forte intensità. I Vigili del fuoco durante la nottata hanno predisposto presidi sul territorio per garantire il monitoraggio costante dell’evoluzione dell’incendio e consentire una rapida individuazione di eventuali situazioni di criticità.

Contestualmente, i volontari dell’Antincendio Boschivo (AIB) hanno attivato punti di osservazione nelle località di Civenna e Valbrona, con particolare attenzione all’evoluzione dei fronti e al possibile verificarsi di fenomeni di spotting. Sono stati attivati due velivoli della flotta aerea nazionale in supporto agli elicotteri del servizio antincendio regionale, da Genova un Canadair “CAN 31”. Mentre sta già operando “CAN 11” sull’incendio di Gordona (SO).

A Valmadrera si raccomanda di tenere le finestre chiuse

I Vigili del Fuoco, questa mattina, hanno comunicato che sono cambiati i venti e questo sta comportando lo spostamento della coltre di fumo sulla città di Valmadrera. Per tale motivo, a titolo puramente precauzionale e cautelativo, si invitano i cittadini a seguire le seguenti raccomandazioni:

limitare, ove possibile, l’apertura prolungata di porte e finestre e l’utilizzo di impianti che prelevano aria dall’esterno;

limitare le attività all’aperto nelle aree interessate dalla presenza di odori o fumi;

lavare accuratamente frutta e verdura coltivate sul territorio;

proteggere acqua e mangimi destinati agli animali e, ove possibile, mantenerli in ambienti riparati.

Si raccomanda inoltre una particolare attenzione nei confronti dei soggetti fragili e delle persone più sensibili, limitando l’esposizione a fumi, odori persistenti o polveri e adottando le normali misure di igiene e prudenza.

Ancora attivi anche gli incendi di Premana e Gordona

Per quanto riguarda il nostro territorio risultano ancora attivi i anche gli incendi di Premana e Gordona (SO), dove continuano a operare squadre AIB, Vigili del Fuoco e mezzi della flotta aerea regionale e nazionale.

Premana

L’incendio presenta ripartenze sul fronte Ovest, in un’area particolarmente impervia e non raggiungibile dalle squadre a terra. Il fronte è attualmente in propagazione verso valle. Nel corso della giornata di ieri, mercoledì, un elicottero regionale ha contenuto le riprese di fiamma. Nel corso della notte è stato valutato l’eventuale impiego di un elicottero regionale per le prime ore di oggi.

Gordona (SO)

L’incendio non presenta fronti continui ma numerose ripartenze puntiformi distribuite lungo l’intero perimetro, in prossimità di vegetazione ancora incombusta. Questa situazione mantiene elevato il rischio di sviluppo di nuovi fronti. La baita isolata situata a Nord dell’area interessata continua a essere presidiata dai Vigili del Fuoco e non presenta criticità. Per la giornata di oggi è già stato pianificato il supporto dei mezzi aerei, con la possibilità di impiegare un Canadair della flotta aerea nazionale e un elicottero regionale.

Il coordinamento delle risorse è effettuato dal COR AIB di Curno: Centro Operativo Antincendio Boschivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la Lombardia in stretta collaborazione con la Regione Lombardia.

Supporto meteorologico

Su richiesta della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, il Centro Meteorologico di Arpa Lombardia fornirà per tutta la giornata di oggi previsioni meteorologiche di dettaglio a supporto della Direzione delle Operazioni di Spegnimento per gli incendi di Gordona, Valmadrera e Premana, così da ottimizzare la pianificazione delle attività operative.