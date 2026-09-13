Incidente a Oliveto Lario, traffico paralizzato: la ferita trasportata in idroambulanza

L’incidente è avvenuto poco dopo le 12 di domenica: la viabilità bloccata ha rallentato i mezzi di soccorso intervenuti sulla strada

OLIVETO LARIO – Incidente stradale poco dopo le 12 di oggi, domenica, a Oliveto Lario, dove due automobili, una delle quali elettrica, sono rimaste coinvolte in uno scontro.

A causa dell’incidente il traffico è rimasto completamente bloccato, con conseguenti difficoltà anche per l’arrivo dei mezzi di soccorso, rallentati dalla viabilità congestionata.

La persona ferita, una ragazza di 24 anni, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale di Gravedona. Sul posto è intervenuta anche l’idroambulanza del Comitato Comprensorio Lecchese della Croce Rossa Italiana, che ha effettuato il trasporto della giovane.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato un’autopompa dal distaccamento di Valmadrera per l’incidente che ha coinvolto le due autovetture. Presenti inoltre due ambulanze e un’automedica, oltre ai Carabinieri del Comando di Lecco, allertati per l’intervento.