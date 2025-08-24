Auto ribaltata all’alba sulla strada della Rocca, coinvolti due giovani

Coinvolti un ragazzo di 21 anni e un altro di 22 anni

Soccorsi allertati poco dopo le 4 di oggi, domenica

VALMADRERA – Intervento dei soccorsi poco dopo le 4 di oggi, domenica 24 agosto, in via Parini a Valmadrera, lungo la strada della Rocca (Sp583), per un incidente che ha visto coinvolti due giovani. Un ragazzo di 21 anni e un altro di 22 anni si sono ribaltati con l’auto mentre percorrevano la strada a lago che collega Malgrate e Valmadrera.

Le cause sono al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto assieme a un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, all’automedica da Lecco e ai Vigili del Fuoco. Un intervento particolarmente complesso che ha richiesto la presenza della squadra nautica a bordo del battello pneumatico da soccorso del comando di Lecco visto che una persona è stata recuperata a pelo dell’acqua del lago. Nelle operazione su strada impegnato invece un mezzo del distaccamento di Valmadrera.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). L’intervento di soccorso è durato un paio di ore.