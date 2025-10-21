Incidente in cantiere lungo la Statale 36, gravissimo operaio di 33 anni

E’ successo verso le 14.15

L’operaio si è ferito con un flessibile. E’ stato trasportato in Ospedale in condizioni gravissime

CIVATE/SUELLO – Gravissimo incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, martedì, lungo la Statale 36 in direzione Lecco. L’infortunio è avvenuto all’interno del cantiere Anas per la realizzazione della ciclopedonale tra Suello e Civate.

Secondo le prime informazioni, un operaio di 33 anni è rimasto gravemente ferito alla gola mentre stava utilizzando un flessibile. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Le condizioni del lavoratore sono apparse da subito critiche: dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Manzoni” di Lecco.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori dell’ambulanza Sos di Lurago d’Erba, l’automedica, la Polizia stradale e i tecnici dell’ATS, per i rilievi e gli accertamenti di competenza.