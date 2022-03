Incidente in montagna. Elisoccorso in azione ai Corni di Canzo

Chiamata di soccorso lanciata poco prima delle 15

VALMADRERA – Incidente in montagna, fortunatamente non grave, quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica, poco prima delle 15, in prossimità della Bocchetta di Moregge ai Corni di Canzo.

Ad infortunarsi è stata una persona di 57 anni, per la quale si è subito attivata la macchina dei soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’elisoccorso di Como, allertata anche una squadra del Soccorso Alpino della stazione Triangolo Lariano per un eventuale supporto via terra poi non necessario, mentre in zona si è portata ancche l’ambulanza di Lariosoccorso.

L’intervento di recupero è stato effettuato dall’eslisoccorso che ha poi consegnato la persona ferita all’ambulanza per il trasporto all’ospedale di Erba in codice verde.