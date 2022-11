Grande mobilitazione dei soccorsi, sul posto anche l’elicottero di Areu

L’uomo, trasportato all’ospedale in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita

VALMADRERA – Grande mobilitazione dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 novembre, per un incidente sul lavoro avvenuto in un’officina meccanica di Valmadrera. L’allarme è scattato poco dopo le ore 16.30 quando un lavoratore di 43 anni sarebbe rimasto ferito in seguito alla caduta di una bobina sulla gamba.

I soccorsi si sono precipitati nell’azienda Nava Ferdinando Srl di via Como, ma fortunatamente il lavoratore non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto l’elisoccorso, un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e due squadre dei Vigili del Fuoco. L’uomo è stato trasportato all’ospedale in ambulanza in codice giallo (mediamente critico) con un trauma da schiacciamento a una gamba.